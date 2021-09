Wedstrijden Red Flames verhuizen van VTM naar Play

“Vrouwenvoetbal is een sport in volle groei, met speelsters van de bovenste plank”, zegt manager vrouwenvoetbal Katrien Jans van de Belgische voetbalbond in een persbericht. “Om de sport nog meer tot bij het grote publiek te krijgen, heb je meer visibiliteit nodig. We zijn dan ook enorm blij dat we samen met de Play-familie voor de nodige boost kunnen zorgen om die visibiliteit te genereren. Zo kunnen we het vrouwenvoetbal samen naar een nieuw niveau tillen.”

Lead Sports Olivier Goris is blij met de komst van de Red Flames naar Play. “Belgische topsporters en het Belgische voetbal horen thuis bij Play en dus krijgen nu ook de Red Flames een prominente basisplaats in de Play-familie”, vertelt hij. “De Red Flames hebben zich jaar en dag ingezet om te geraken waar ze nu staan, bij hun topclubs én bij het nationale elftal. Samen hebben ze geknokt om ook opnieuw internationaal te schitteren. Samen staan ze sterker dan ooit en samen met de supporters thuis kunnen ze zichzelf ongetwijfeld nog meer overtreffen. Tous ensemble. Hun prestaties verdienen de grootst mogelijke spotlight en daar willen we vanuit Play maar wat graag ons steentje aan bijdragen.”

De Red Flames proberen zich te kwalificeren voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze starten hun kwalificatiecampagne komende vrijdag 17 september in en tegen Polen. De match is live te volgen bij Play4 en via de livestream op GoPlay.be om 18.40 uur. Vier dagen later - op dinsdag 21 september - spelen de Red Flames al hun tweede kwalificatiewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen Albanië. Ook die wedstrijd zal live te volgen zijn op Play4 en GoPlay.be vanaf 20.10 uur.