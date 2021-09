Wereldrecord in Zagreb: Francine Niyonsaba snelt naar toptijd op ongebruikelijke 2.000 meter

De Burundese Francine Niyonsaba (28) heeft dinsdag tijdens de Continental Tour in het Kroatische Zagreb het wereldrecord op de ongebruikelijke 2.000 meter bijgesteld. Ze klokte 5:21.56.

Niyonsaba klopte het 27 jaar oude record van de Ierse Sonia O’Sullivan, dat op 5:25.36 stond. De Burundese is net als onder meer de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya een van de hyperandrogene atleten, die wegens te hoge testosteronwaarden niet meer op afstanden tussen 400 meter en de mijl mogen uitkomen.

De 28-jarige Niyonsaba schoolde zich met succes om naar de langere afstanden. Ze was in Tokio vijfde op de 10.000 meter en won daarna nog de Diamond Leagues in Parijs, Brussel en Zürich.