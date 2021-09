Gaat Prins Andrew opnieuw trouwen met ex-vrouw Sarah Ferguson?

Andrew en Fergie gingen in 1992 uit elkaar om vier jaar later ook officieel te scheiden. De twee bleven altijd erg close, sinds de pandemie en de daarbij horende lockdowns gingen ze zelfs opnieuw samen wonen. Dat zou er, volgens enkele goedgeplaatste bronnen, voor gezorgd hebben dat hun vriendschappelijke relatie opnieuw meer naar een amoureuze relatie overhelde. “Ze houden nog steeds veel van elkaar, het heeft iets doen herleven”, klinkt het. “Er kan een tweede bruiloft aan zitten te komen.”

Dat terwijl prins Andrew in een misbruikzaak verwikkeld zit. De tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth wordt in New York aangeklaagd door Virginia Giuffre (38). Zij heeft verklaard dat ze op 17-jarige leeftijd is misbruikt door de prins. Die zou op dat moment te gast zijn geweest bij de omstreden zakenman Jeffrey Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen.

Fergie heeft Andrew steeds verdedigd in de zaak. “Hij is een door en door goede man en een goede vader”, zei ze afgelopen maand nog in een interview.