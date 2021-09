“Details zullen beslissen tussen 0 of 50 liter regen vanochtend”

Woensdag blijft het meestal droog, maar periodiek kunnen er een aantal buien over Limburg trekken. Vooral tijdens de ochtenduren is er kans op plaatselijk overvloedig veel neerslag.

Ook onweer behoort dan tot de mogelijkheden. Het is een zeer fragiele situatie waarbij details kunnen beslissen over 0 of 50 liter per vierkante meter.

De temperatuur loopt tijdens de droge perioden op naar een maximum tussen 21 en 23°C. De wind komt uit het westen en is doorgaans zwak van kracht.

Tijdens het eerste deel van de avond verdwijnt de buiendreiging naar het oosten. Er volgt een droge en rustige nacht naar donderdag. Het wordt nevelig met kans op mistbanken.

