Greet Minnen neemt eerste horde op WTA-toernooi Luxemburg, Van Uytvanck uitgeschakeld

De 24-jarige Minnen versloeg in de eerste ronde de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 88) in drie felbevochten sets: 7-6, 6-7 en 7-6. De partij duurde 3 uur en 15 minuten. In de tweede ronde wacht de Chinese Shuai Zhang (WTA 49) of de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 84).

Alison Van Uytvanck (WTA 57) werd eerder dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor in twee sets van het Tsjechische vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 35). Het werd 6-2 en 6-3 na een uur en dertien minuten wedstrijd. Elise Mertens (WTA 16) is als tweede reekshoofd vrij in de zestiende finales. Zij opent tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 111).

Zimmermann stoot door in dubbelspel

Kimberley Zimmermann heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel. De 25-jarige Zimmermann versloeg in de eerste ronde met de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe de Wit-Russische Lidziya Marozava en de Roemeense Andreea Mitu, het vierde reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 31 minuten. In de kwartfinales wachten de Noorse Ulrikke Eikeri en Russin Varvara Gracheva.

Ook Minnen en Van Uytvanck zijn als duo nog aan zet in het dubbelspel. Zij openen tegen de Australische Astra Sharma en Nederlandse Rosalie van der Hoek.