Joao Almeida sprint naar de zege in openingsrit Ronde van Luxemburg, Mollema is tweede

De eerste rit in de Ronde van Luxemburg is gewonnen door Joao Almeida. De 23-jarige Portugees van Deceuninck - Quick-Step klopte Bauke Mollema en Marc Hirschi in de sprint met een uitgedund peloton.

Aan het podium van de openingsrit kan je het al merken: het deelnemersveld van de Ronde van Luxemburg is ook dit jaar weer dik in orde. In de eerste etappe kregen de renners een heuvelachtig parcours van 140 kilometer voor de kiezen, met in de finale nog twee beklimmingen.

Vrijwel onmiddellijk na de start kozen zes renners voor de aanval. Het zestal kreeg een maximale voorsprong van drie minuten op het peloton waarin vooral de renners van Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal het tempo bepaalden.

De vroege vlucht werd gegrepen en in de slotfase probeerden enkele renners - waaronder David Gaudu - het nog met een late uitval, maar daar kwam telkens niets van. Na een lastige finale ging een uitgedund peloton sprinten en toonde Joao Almeida zich de snelste. De Portugees is uiteraard ook de eerste leider in de Ronde van Luxemburg.

Naast Marc Hirschi en Bauke Mollema stonden er met onder anderen Nairo Quintana en David Gaudu nog grote namen in de top tien. De eerste Belg was Kobe Goossens. De 25-jarige renner van Lotto Soudal eindigde tiende.

Kenny Molly gaat voor bergtrui: “Willen ons laten opmerken”

Kenny Molly (Pauwels Sauzen - Bingoal) zette zich dinsdag in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg meteen vol in voor de bergtrui. Op de Montée de Niklosbierg kwam de 24-jarige West-Vlaming als eerste boven voor de Oostenrijker Sebastian Schönberger. Op de top van de Côte de Gralingen werden de posities omgewisseld, maar ter hoogte van de Côte de Bourscheid nam Molly weer de bovenhand. Hij is meteen de eerste leider in het bergklassement en mocht het podium op om de donkergroene leiderstrui van dat nevenklassement te gaan showen.

“Het doel van de ploeg in deze Ronde van Luxemburg is om ons zeker te laten opmerken. Bij de briefing werd ik als één van de drie renners aangeduid om mee te gaan met een vroege vlucht en eventueel leider te worden in het bergklassement. Dat lukte. Ik heb er weer een truitje bij voor de collectie”, lachte Kenny Molly.

Wil Molly die bergtrui behouden moet hij woensdag in de koninginnenrit weer vol aan de bak. “Afwachten, maar ik vrees dat het lastig zal worden. Onze Luxemburgers in de ploeg, Luc en Tom Wirtgen, hebben al te kennen gegeven dat de etappe van woensdag de zwaarste van deze rittenkoers is.”