Beringen

In Beringen kan na 5 jaar discussie binnenkort eindelijk de glijbaan van de Avonturenberg gebruikt worden. Kort na de opening van de Avonturenberg in 2016, werd de glijbaan al snel gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Verschillende kinderen liepen verwondingen op of scheurden hun broek, omdat de glijbaan niet uit het juiste materiaal gemaakt was en de constructie ook te steil zou zijn.