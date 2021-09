Nieuwe general manager Holiday Inn Hasselt begon als nachtreceptionist

Hasselt

De hotelketen Holiday Inn verwelkomt een nieuwe general manager in Hasselt. Hasselaar Joeri Beusen neemt de fakkel over van Filip Caluwaert, die na 9 jaar aan een nieuw avontuur begint in Antwerpen. Beusen’s hotelcarrière begon 22 jaar geleden in Holiday Inn Express Hasselt als nachtreceptionist. Na jaren bij andere hotelgroepen ervaring te hebben opgedaan, keerde hij vandaag terug naar zijn roots. En het voelde een beetje als thuiskomen.