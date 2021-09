Limburgse economie kreeg klappen, maar verteerde coronajaar beter dan verwacht

De Limburgse bedrijven hebben het coronajaar 2020 beter verteerd dan verwacht. Dat blijkt uit de jaarlijkse top-500 van VKW Limburg die is voorgesteld. De omzet daalde met ruim 4 procent, de winst zelfs met ruim 32 procent. Maar opvallend, de tewerkstelling bleef op peil en steeg zelfs nog lichtjes, met dank aan de verregaande steunmaatregelen van de overheid. De storm van faillissementen en afdankingen bleef uit. En die zal er ook niet komen. Bedrijven zijn vooral bezig met het houden van hun werkkrachten. De ‘war on talent’ woedt als nooit tevoren. Tot 2030 is de te verwachten natuurlijke demografische uitstroom dramatisch, aldus VKW Limburg.