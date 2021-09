Remco Evenepoel schittert in nieuwe reclamespot Pizza Hut, dat binnenkort ook Remco-pizza lanceert

Fastfoodketen Pizza Hut heeft dinsdag een nieuwe reclamecampagne gelanceerd waarin Remco Evenepoel in de hoofdrol schittert. Evenepoel is al langer ambassadeur van Pizza Hut en krijgt in het najaar zelfs een eigen Remco-pizza (zonder vlees en met veel groenten).

“We kozen Remco Evenepoel omdat we in hem geloven als ambassadeur én als wielrenner. Bovendien is de talentvolle Evenepoel een doodnormale, sociale jongeman die je perfect aan een tafel in Pizza Hut kan terugvinden.”, zegt Stef Meulemans, CEO bij Top Brands, de Belgische groep waar Pizza Hut onder valt.

“Remco Evenepoel is niet zomaar ambassadeur, maar werkt ook actief mee aan het verhaal van Pizza Hut”, klinkt het bij Pizza Hut. De wielrenner is vanaf dinsdag te zien in de tv-spots van de pizzaketen.

Een geslaagde reclamecampagne? Oordeel vooral zelf: