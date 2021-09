Op het proces over de aanslagen in Parijs heeft voor het eerst de Brusselse onderzoeksrechter Isabelle Panou (53) gesproken over het onderzoek dat ze vijf jaar lang voerde naar die aanslagen. “In Brussel moesten we het onderzoek op bijna ambachtelijke wijze voeren. Politiemensen die normaal de controle op BTW deden, moesten plots mee terreur onderzoeken.”