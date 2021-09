België is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 14.000 euro aan de voormalige Nederlandse Europees ambtenaar Karel Brus — © REUTERS

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België dinsdag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 14.000 euro aan de voormalige Nederlandse Europees ambtenaar Karel Brus. Hij werd in 2014 door het hof van beroep in Brussel schuldig bevonden aan passieve corruptie, maar volgens het Hof in Straatsburg werd zijn recht op een eerlijk proces geschonden.