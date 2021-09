‘Tijdelijke’ coronapas geldt in Nederlandse horeca zeker tot 1 november

Zoals eerder gelekt voert de Nederlandse overheid op 25 september een coronapas in voor de horeca. Tijdens een persconferentie benadrukte premier Mark Rutte dat het om een tijdelijke maatregel gaat. “Op 1 november komt er een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT) en dan zullen we de situatie opnieuw beoordelen.”

Wie zich moet laten testen in het kader van de coronapas, zou geen eigen bijdrage moeten betalen, volgens de premier. Ook komt er extra geld voor de gemeentes om toezicht op de naleving van de regels te kunnen houden. Voor de horeca-uitbaters komt er geen steun. Zij staan zelf in voor het controleren van hun klanten.

LEES OOK. Nederlandse horeca ziet coronapas niet zitten, in Frankrijk is het “intussen heel normaal”

Verder kondigde de regering aan dat mondmaskers verplicht blijven in het openbaar vervoer en op luchthavens. In stations en op perrons zouden de mondmaskers af mogen.

Rutte en de Jonge konden ook enkele versoepelingen aankondigen. Vanaf 25 september kunnen weer “volop” festivals, sportwedstrijden en evenementen binnen met vaste zitplaatsen georganiseerd worden. “Ik zeg er meteen bij, dat is niet de dag waarop alles weer helemaal is zoals voor corona. Daarvoor zijn er nog te veel besmettingen en opnames in het ziekenhuis. Er zijn ook nog te weinig mensen immuun en dat maakt het najaar onzeker”, aldus de premier.

Minister de Jonge zei dat zorginstellingen konden vastleggen welke medewerkers zijn gevaccineerd. Medewerkers mogen wel weigeren te zeggen of ze gevaccineerd zijn. Een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel komt er evenwel niet, aldus de Jonge. Hoewel hij zorginstellingen niet wil verplichten de coronapas te gaan gebruiken, onderzoekt zijn kabinet wel de mogelijkheden daartoe.

Naast de coronapas gelden nog andere maatregelen voor de horeca. Die moet tussen middernacht en zes uur ’s ochtends gesloten blijven. “Dit raakt vooral de poptempels en de discotheken en clubs”, erkende Rutte. “We kijken wat dit betekent voor eigenaars en hoe we grote omzetverliezen kunnen compenseren.”