Cristiano Ronaldo maakt meteen eerste Champions League-doelpunt van het seizoen

Na amper dertien minuten spelen op het veld van het Zwitserse Young Boys Bern heeft Ronaldo alweer zijn doelpuntje meegepikt. De Portugees trapte een geweldige voorzet van landgenoot Bruno Fernandes aan de tweede paal binnen. De doelman van Young Boys raakte de bal nog, maar kon niet verhinderen dat hij binnen ging.

Het was de 135ste goal van Ronaldo in de Champions League. Daarmee is hij nu nog wat steviger topschutter aller tijden van het kampioenenbal.

Zo maakte Ronaldo dinsdag zijn eerste Champions League-doelpunt voor Manchester United sinds 5 mei 2009. Toen scoorde de Portugees twee keer in de halve finale tegen Arsenal: