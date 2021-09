Week van de Duurzame Gemeente komt eraan

“De Verenigde Naties hebben 17 SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld om van de wereld een groenere plek te maken tegen 2030. Tijdens deze editie van de Week van Duurzame Gemeente staan 6 ervan centraal. Als stad vinden we het belangrijk om mee te doen en onze inwoners te informeren en te engageren voor een duurzamer Beringen”, schetst schepen van Milieu Tijs Lemmens.“De 6 SDG’s zijn schoon water & sanitair, verantwoorde consumptie & productie, klimaatactie, leven in het water en op het land. Rond de week vinden diverse activiteiten plaats”, zegt burgemeester Thomas Vints. “Zo leert duurzame speelgoedwinkel Ateljee Twee op zaterdag 18 september van 10.30 tot 12.30 uur op Lutgart kinderen hoe ze een houten robot of dino in mekaar timmeren. Op zondag 19 september van 14 tot 16 uur zijn plantenliefhebbers welkom bij Hakuna Maplanta Bar. Aan de plantenruilkast in de Tervantstraat stellen de bezielers zich voor met een hapje en drankje.”Tijdens de Duurzame Heldenmarkt op zaterdag 25 september van 14 tot 17 uur op Lutgart stellen de duurzame helden hun project voor aan de Beringenaren en geeft kunstenaar Ahmet Akay een workshop over kunst maken uit afval. The Roxy Theatre vertoont op donderdagavond 30 september de film Arica, gebaseerd op waargebeurde feiten. Daarin daagt een Chileens dorp een Zweeds mijnbouwbedrijf voor de rechter voor de illegale dumping van toxisch afval dat jaren later nog steeds medische gevolgen heeft. Daarnaast is er ook de podcastreeks Meet Your Heroes waarin je meer te weten komt over de gezonde strijdlust van duurzame helden Pauline Borremans, Chantal Van Gent, Natuurpunt en Sans Saucis. Bovendien kan je de 15 duurzame helden ook spotten op posters in het straatbeeld.