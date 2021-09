Fotoshoot voor alle Truiense basketmeisjes

Haren in de plooi, wedstrijdoutfit vlek- en kreukvrij, mooiste glimlach voor de spiegel oefenen: de speelsters van Femina Habac hadden zaterdag een andere wedstrijdvoorbereiding dan ze gewoon zijn. Vóór hun matchen werden ze namelijk één voor één verwacht in de pop-up fotostudio die TIRO Media in de Trudosporthal opgezet had.

Het werd een leuke ervaring voor de fiere dametjes. Vier stoere basketposes per speelster worden door de organisatie verwerkt in designs die volledig het DNA van de club uitstralen. Op basis van het clublogo en de clubkleuren worden verschillende creatieve voor- en achtergrond designs ontworpen. Elke speelster schittert zo op gepersonaliseerde visuals met naam, clublogo, clubkleuren, team en seizoen. Dezelfde coole designs voor álle jeugdspelers van de club.Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de hoofdsponsor in de kijker te zetten. Vermits deze actief is als tuinaanlegger en grondwerker werd een heuse graafmachine van JLJ-Works door de zaakvoerder aangereden om publiciteitsfoto’s met de verschillende teams te schieten. Ploegfoto’s onder de giek bleken al snel te serieus en daarom werd dan maar de hele graafmachine beklommen om zo als ploeg de gekste foto van de club proberen te maken.Ondertussen zorgden enkele mama’s ervoor dat de eerder bestelde snoepzakjes keurig verdeeld werden onder de ouders en supporters. Altijd welkom zo’n financieel steuntje in de rug. De dames verenigden zich ondertussen in een echte Femina-evenementenclub die gedoopt werd onder de naam ‘Comité Rosé’. Deze naam behoeft uiteraard geen verdere uitleg. Kortom, een geslaagde seizoensstart bij Femina Habac voor speelsters, coaches, ouders, supporters en bestuursleden.