Restauratiewerken Stonehenge van start

In Groot-Brittannië zijn wetenschappers van start gegaan met de restauratiewerken aan het prehistorische megalithische monument Stonehenge. Ze zullen breuken en gaten in de stenen repareren. Het laatste grote restauratieproject van Stonehenge was in 1958.

Stonehenge ligt in het zuiden van Engeland vlakbij Amesbury. De stenen, die tot 9 meter hoog zijn, zullen worden ingebouwd met steigers om het werk mogelijk te maken. De restauratie moet voorkomen dat bestaande breuken groter worden en ook zal een betonsoort die in de jaren ‘50 werd gebruikt voor reparaties, worden vervangen.

De stenen van Stonehenge zijn tot 4.500 jaar oud. Het is een van de bekendste prehistorische bouwwerken in de wereld. Tot op de dag van vandaag is niet zeker hoe de prehistorische Britten het voor elkaar kregen om de gigantische rotsen op elkaar te stapelen. Ook is de functie van de stenen niet zeker. Mogelijk was het een plek waar religieuze samenkomsten gehouden werden.