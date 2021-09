In Genk ligt de focus op Europa, bij STVV gaat de aandacht al vol naar de derby. Voor het seizoen sprak coach Bernd Hollerbach over het immense kwaliteitsverschil tussen beide ploegen, maar intussen hebben de Kanaries wel wat troeven met oog op zondag. Die zetten ze de volgende vier dagen verder op punt in de Sint-Jansstraat. Een overzicht.