Auto knalt tegen paal op Grote Baan in Helchteren: avondspits draait in de soep

Houthalen-Helchteren

Op de Grote Baan in Helchteren is er dinsdag in de vooravond heel wat verkeershinder geweest na een ongeval. Even voor 15 uur botsten er een auto tegen een verlichtingspaal ter hoogte van de Kievitwijk. Het ongeval gebeurde in de richting van Hasselt. In beide richtingen was er snel een file. Ook op de belangrijkste kruispunten van de Grote Baan was het in bijna alle richtingen aanschuiven.

De verlichtingspaal was zwaar beschadigd. De auto werd getakeld. Een 43-jarige man uit Zonhoven raakte gewond. cn