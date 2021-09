Hanne Luyten brengt nieuw kinderboek uit in eigen beheer

Auteur Hanne Luyten en illustratrice Noëmi Willemen hebben met Wilma Wonder een opvolger klaar voor hun bestseller Het huis met de gele deur. Het nieuwe boek, dat vanaf 1 oktober te koop is, wordt volledig in eigen beheer uitgebracht en vertelt het verhaal van een kleuter die het heerlijk vindt om zichzelf te zijn.

Hanne Luyten heeft ter gelegenheid van dit nieuwe boek een eigen uitgeverij opgericht, die de naam Het Hannekesnest meekreeg. “Voor mijn vorige drie boeken werkte ik samen met een uitgeverij, maar dit keer wilde ik het zelf doen. Ik weet hoe ik moet schrijven, maar wilde de rest van het proces ook leren. En daar was dit kinderboek ideaal voor”, zegt ze in een persbericht. Daarin geeft ze ook toe dat het best eng, maar tegelijkertijd heel boeiend was om zich aan die sprong te wagen.

De formule van het kinderboek blijft zoals in Het huis met de gele deur, waarvan achtduizend exemplaren over de toonbank vlogen. Je kunt je kinderen de teksten op rijm voorlezen of zelf laten lezen. “Door de toegankelijke rijmvorm kunnen heel veel kleuters het van begin tot einde mee opzeggen.”

De bijzondere Wilma Wonder en al haar even bijzondere vriendjes, geïllustreerd door Noëmi Willemen, geven de allerkleinsten ook de boodschap mee om zichzelf goed in hun vel te voelen. “Kleuters denken heel anders dan volwassenen,” zegt Luyten. “Ze vinden leuk wat ze leuk vinden, spelen waar ze zin in hebben en vinden zichzelf gewoon prima zoals ze zijn. Dat wilde ik vertalen naar een boek. Want, zoals Wilma zegt: jezelf zijn, dat is pas echt bijzonder.”