Patrick, Wendy en de kinderen Jonesy en Zoë in Zürich. Ze wonen in een randgemeente van de Zwitserse stad. — © RR

Zürich

Vandaag pluggen we in bij Patrick Moors in Zwitserland. De Bilzense ex-cafébaas en -koerier werkt in Zürich bij een bedrijf dat een techniek heeft ontwikkeld om batterijen dubbel zo snel op te laden.