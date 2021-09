Brusselse ring versperd na ongeval met tankwagen met gevaarlijke stoffen 

Door een ernstig ongeval met een tankwagen ter hoogte van Beersel is de ring rond Brussel versperd. Het gaat om een ADR transport, dat betekent dat de vrachtwagen gevaarlijke stoffen vervoerde. Er is sterke geurhinder en het verkeer in de omgeving krijgt de raad de ramen van de voertuigen gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Het ongeval op de R0 gebeurde dinsdag omstreeks 14.30 uur ter hoogte van Beersel. De vrachtwagen kwam op zijn flank terecht. “Het ongeval gebeurde initieel op de binnenring, maar intussen is de weg in beide richtingen afgesloten”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. “Dat voor de veiligheid. Want het gaat om een tankwagen die gevaarlijke stoffen vervoert.”

De vrachtwagen vervoerde benzoylchloride, vaak ook benzeencarbonyl genoemd, een kleurloze vloeistof, die reageert met water. De stof wordt meestal gebruikt als tussenvorm in de synthese van kleurstoffen, parfums, geneesmiddelen en (kunst)harsen.

Geurhinder

Ondertussen is er sprake van een lek in de tankwagen, wat de situatie precair maakt. De brandweer heeft een veiligheidsperimeter van 60 meter ingesteld. Bestuurders worden aangemaand de omgeving te vermijden, de ramen van de voertuigen gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er is een sterke geurhinder.

Momenteel staat op de binnenring al een file van zo’n 10 kilometer, maar die zal snel verder oplopen. Wie vanuit de knooppunten Machelen, Groot-Bijgaarden of Strombeek-Bever de E19 naar Bergen of Charleroi wil bereiken, doet dat best via de Binnenring. Het verkeer dat vanuit het knooppunt Halle de E40 naar Leuven wil bereiken, neemt best de Buitenring.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(evdg, jvi)