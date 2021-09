Ruben Bemelmans is klaar om leidersrol op te nemen in Davis Cup: “Ik ben de ancien van de ploeg”

In afwezigheid van David Goffin en Kimmer Coppejans is Ruben Bemelmans de meest ervaren pion in de Belgische Davis Cup-ploeg die dit weekend Bolivia partij geeft in Wereldgroep I.

“Ik voel dat ik die leidersrol moet opnemen. Ik ben de ancien van de ploeg”, zegt de 33-jarige Maasmechelaar, de nummer 221 op de ranking. Hij vormt in het Paraguayaanse Asuncion een team met debutanten Zizou Bergs (ATP 191) en Michael Geerts (ATP 289). “Ik kan hen helpen zo goed mogelijk de week door te komen en hun match voor te bereiden. Ik geef wat raad en deel mijn ervaring. Ik neem die rol ter harte”, verzekert hij.

De 22-jarige Bergs noemt zijn selectie een droom die uitkomt. “Het was een droom Davis Cup te spelen en ik heb er hard voor gewerkt”, benadrukt de Peltenaar. “Het is een grote eer geselecteerd te worden en mijn land te vertegenwoordigen”, vult de 26-jarige Geerts aan. “Het is een echt plezier deel uit te maken van deze ploeg. Ik ken de spelers en de meerderheid van de staff goed. We trainen goed. Ik ben blij hier te zijn en kijk ernaar uit te spelen.”

Hugo Dellien (ATP 144) is de enige Boliviaan met naam bij de tegenstander. “Hem kennen we, de anderen minder”, geeft dubbelspeler Joran Vliegen uit Maaseik toe. Hij vormt naar goede gewoonte een paar met Sander Gillé.

“We gaan alles nog goed analyseren zodat we klaar zijn voor de ontmoeting”, benadrukt Bergs. “We mogen (Federico) Zeballas niet onderschatten”, waarschuwt Geerts over het nummer 552 op de ranking. “Hij is misschien beter op hardcourt maar ik heb hem al heel goede wedstrijden zien spelen en in Davis Cup kan alles.”