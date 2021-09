Elise Mertens treft Wit-Russische Sasnovich in achtste finales in Luxemburg

Elise Mertens (WTA 16) neemt het in de achtste finales (tweede ronde) van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/235.238 dollar) op tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 111). Die versloeg dinsdag de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko (WTA 165) met 7-5 en 7-6 (8/6).

Mertens is als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. De 25-jarige Hamontse speelde al vier keer tegen de 27-jarige Sasnovich en kon de Wit-Russische (ex-top 30 in 2018) nog maar een keer verslaan.

Alison Van Uytvanck (WTA 57) verloor dinsdag in de eerste ronde van het Tsjechische vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 35). Later op de dag speelt Greet Minnen (WTA 78) tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 88).