Willem Vermandere trakteert Okra Herk-de-Stad op exclusieve gidsbeurt mét optreden

Naast verscheidene boeiende bezoekjes in die streek werden zij verrast met een exclusieve ontmoeting met zanger-kunstenaar Willem Vermandere, die hen een persoonlijke gidsbeurt aanbood op zijn tentoonstelling van beeldend werk in ’t kerkje van Lo-Reninge.“Bij de voorbereiding op deze trip trok ik mijn stoute schoenen aan om bij hem te gaan aanbellen met de vraag of hij bereid zou zijn om voor onze groep te gidsen”, vertelt bestuurslid Robert Robijns. “Toen hield hij de boot nog vriendelijk af met de woorden ‘Dat doe ik normaal niet’. Na wat aandringen zegde hij dat we nog eens mochten komen aankloppen. ‘Dan zou hij wel zien.’ Nu, hij woont naast een café, waar hij dagelijks binnenspringt. De bazin van dat café heb ik de affiche van Willems optreden in oktober in De Markthallen in Herk-de-Stad opgestuurd. De tweede dag van ons verblijf in Lo-Reninge nam ik nog eens contact op met de vrouw van ’t café. Haar woorden dat ze hem de affiche had laten zien, klonken ons als muziek in de oren. Dat effende het pad naar een persoonlijke gidsbeurt door Willem op zijn expo. We kregen er nog een privéoptreden in ’t stemmige kerkje bovenop. Hij speelde een lied voor de hele groep en nog eentje voor Stijn Vandereycken. Daarmee kon onze trip naar de Westhoek niet meer stuk.