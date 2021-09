COLUMN SHANNA WOUTERS: Kunst met een Knipoog

Yes, de zonnestralen waren even terug! Hoewel de zomervakantie officieel voorbij was, voelde het toch even als hoogzomer. Veel soeps is het niet geweest. Tussen de buien door was het niet slecht, maar het was niet uitnodigend om uren languit te genieten op het terras. Nu was het dat wel! Ik nam het er meteen van en verslond een aantal boeken aan hoog tempo. "Een vrederechter vertelt", "Most Wanted" en "Terroristenjager" las ik vlotjes uit op die paar dagen mooi weer. Ik verbaasde me over de manier dat ik letters vreet, keek soms zelfs even terug om te zien of ik wel écht gestart was aan het begin van het boek. Ik die nooit graag las, heb mijn zinnen gezet op non-fictie met een toch wel iets zwaardere maatschappelijke achtergrond. Ik verwonder me over de inhoud, verdiep me en heb honger naar meer... Maar het mooie weer duurde niet lang genoeg. Halverwege het boek "Undercover" van Victor Thiefs, was het tijd om ons zomerterras op te bergen. En ook de zomerkleedjes. Want nu is het echt voorbij, de zomer. 27 graden zal eerder een zeldzaamheid worden op de thermometer.Tijd om in huis wat werkjes te verzetten. Of eens een uitstapje te doen tussen de buien door! Er viel in eigen stad heel wat te beleven afgelopen weekend: de mijnhappening, met de viering van 10 jaar be-Mine, de afbraak van de brug in Paal-Tervant, waarover op social media heel wat is te doen. Ach, je hebt voor alles voor- en tegenstanders, maar vernieuwing is altijd een aanpassing. Er waren ook activiteiten buiten de stadsgrenzen: Sanicole Airshow, Open Monumentendag. Zoveel te kiezen, ik wou ook absoluut nog eens een keertje naar zee dit jaar. Maar daar zie ik nu toch wel een beetje tegenop. Ook een aantal steden staan nog op de checklist, maar Covid-19 weet u wel? Dat vraagt toch wat planning en zelfs wat reservaties vooraf, dus last-minute lukt dat niet echt. Ondertussen is het al 10u. Ver en veel wordt het niet meer en als het nog lang duurt, blijft het écht letterlijk rond de kerktoren. Dus auto in en gaan. Onze neus achterna en met wat omzwervingen langs uitgestrekte landschappen en door kleine dorpjes komen Moeke en dochter uiteindelijk aan in Millich, Duitsland. Een boerendorp, dat maar een scheet groot is. Het is gekend voor zijn veeteelt en melkveehouderij. Aan de rand ligt een reusachtig bloemenplukveld dat wel 10 keer de dorpskern groot is. Maar dit dorp is vooral wereldberoemd om zijn standbeelden van koeien die je letterlijk bij de horens kan pakken. Waar moeder en dochter druk debatteren: Dit is toch geen koe? Dit is toch een stier? Maar een stier heeft geen uiers? Maar vooral verwondering hoe een paar beweegbare standbeelden zoveel teweeg kunnen brengen. Als ze beweegbaar zijn, zijn het dan nog standbeelden? Neen, dit verwacht je niet tegen te komen in een dorpje, ergens en passage. De ontdekking van het jaar! Kunst met een knipoog in dit dorpje met een ietwat bijzondere naam. Alhoewel, dat zegt dan iemand, uit… Paal!