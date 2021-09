Eiland in de ban van luguber mysterie: honderden vogels vallen dood uit de lucht

De inwoners van het Indonesische eiland Bali zijn sinds vorige week in de ban van een mysterie. Donderdag werden honderden dode mussen ontdekt op een kerkhof na een hevige regenbui, en niemand weet waarom de dieren stierven. Sommigen opperen dat de vogels een natuurlijke dood zijn gestorven, milieuactivisten beweren dat de oorzaak bij zure regen of extreem weer moet worden gezocht. Volgens onderzoek op de vogels, zou het eerder om pesticide vergiftiging gaan, maar de Balinese overheid zegt dat daar nog geen sluitend bewijs voor is. Het luguber mysterie wordt nu verder onderzocht.