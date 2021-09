Een speciale facial, twee meter extensions en een legertje visagisten: zo gaat het eraan toe achter de schermen van het Met Gala

De wereld ving maandagavond een glimp op van perfect uitgedoste sterren op de trappen van het Metropolitan Museum of Art, maar de beroemdheden zijn voor hun moment in de schijnwerpers vaak al uren of dagen in de weer om hun look on fleek te krijgen. Daarvoor krijgen ze backstage hulp van de allerbeste visagisten en co. Een blik achter de schermen van de zogenoemde Oscars van de mode, waar luxe ook niet weg te denken is.