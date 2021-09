VKW Limburg: "De coronamiserie is nog niet voorbij". — © TV Limburg

De Limburgse bedrijven hebben het afgelopen coronajaar beter verteerd dan verwacht. De winstcijfers zijn serieus gedaald, maar er is wel nog winst gemaakt. "De coronamiserie is nog niet voorbij. Maar een echte faillissementsstroom zit er niet aan te komen," zegt Marc Meylaers van VKW Limburg. "En een kaalslag in de tewerkstelling ook niet".