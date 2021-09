KRC Genk mag in Wenen rekenen op steun van vijfhonderd meegereisde supporters

KRC Genk mag donderdagavond (18.45u) in het Allianz Stadion van Rapid Wenen rekenen op de steun van 500 supporters. Die maken de trip per auto, bus of vliegtuig.

Een stevige delegatie, omdat UEFA pas een week geleden besliste dat Europese wedstrijden opnieuw mogen worden bijgewoond door uitsupporters. Bovendien houdt de pandemie nog steeds mensen thuis.

Ook vijf jaar geleden vergezelden 500 supporters KRC Genk naar Wenen, in 2013 waren dat er zelfs meer dan het dubbele. (mg)