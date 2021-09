Limburgs getint Davis Cup-team stoomt zich klaar voor duel in Paraguay tegen Bolivia

Ruben Bemelmans is één van de vier Limburgers in het Davis Cup-team. — © BELGA

Dit weekend staat de Belgische Davis Cup-ploeg in Wereldgroep I tegenover Bolivia. Het duel wordt gespeeld in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion vanwege de precaire gezondheidssituatie in Bolivia. “Het is misschien een klein voordeel voor ons, maar dat zullen we pas zondagavond kunnen bevestigen”, zegt kapitein Johan Van Herck enkele dagen voor de ontmoeting.

België moet het zonder David Goffin (ATP 30) en Kimmer Coppejans (ATP 209) stellen. In hun afwezigheid ligt de druk bij vier Limburgers en een Antwerpenaar: debutanten Zizou Bergs uit Pelt (ATP 191) en Michael Geerts (ATP 289), de ervaren Ruben Bemelmans uit Maasmechelen (ATP 221) en het dubbelpaar Joran Vliegen uit Maaseik (ATP 30) en Sander Gillé uit Hasselt (ATP 31).

“We zijn favoriet in drie van de vijf matchen”, weet Van Herck. “We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden want we weten dat het in Davis Cup alle kanten kan opgaan. We worden sterker en staan waar we willen staan.”

Bij de tegenstander is het vooral oppassen voor Hugo Dellien (ATP 144), winnaar van vijf Challengers. Hij wordt bijgestaan door Federico Zeballos (ATP 552), Murkel Dellien (ATP 1.332), Boris Arias (ATP 309 in dubbel) en de 16-jarige Juan Carlos Prado Angelo (geen ranking).

De ontmoeting wordt op gravel gespeeld in het sportcomplex Rakiura Resort. “Het is een plek waar je niets anders ziet dan terreinen”, legt Van Herck uit. “Het wordt een beetje bijzonder, want het is een neutrale locatie waar amper volk zal opdagen. Iedereen zal zich moeten aanpassen, maar we zullen onze eigen sfeer wel creëren.”

De winnaar mag deelnemen aan barrages voor een plaats in de Davis Cup 2022, de verliezer zal moeten aantreden in de barrages van Wereldgroep I.

Door de coronapandemie werd de eindfase van de Davis Cup 2020 uitgesteld met een jaar, naar november 2021. België zit niet bij de achttien gekwalificeerde landen na 3-2 verlies tegen Hongarije in maart 2020.