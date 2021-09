Ziekenhuizen moeten dan toch geen extra bedden vrijmaken voor coronapatiënten

Omdat het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 vorige week onafgebroken de hoogte in ging, besliste het HTSC om de ziekenhuizen te vragen om over te gaan naar fase 1A van het spreidingsplan. Heel concreet betekent dat dat ze tegen 15 september een kwart van de bedden op hun afdelingen intensieve zorg zouden vrijhouden voor coronapatiënten. De vraag werd gesteld uit voorzorg, om te vermijden dat ziekenhuizen later in allerijl hun capaciteit zouden moeten opschalen, wanneer het eigenlijk al te laat is.

Maar de stijging van de afgelopen weken zet zich op dit moment niet in hetzelfde tempo door. Tussen 7 en 13 september is het aantal ziekenhuisopnames zelfs gedaald met ongeveer 15 procent. Het Hospital Transport Surge Capacity Comité heeft daarom dinsdag beslist om de algemene vraag om op te schalen op te schorten, bevestigt de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Het staat ziekenhuizen wel altijd vrij om uit eigen beweging op te schalen als ze dat nodig achten, klinkt het. Op dit moment liggen er nog 702 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 223 intensieve verzorging nodig hebben. In totaal zijn er 2.000 IC-bedden in heel het land beschikbaar en dus is er nog wat marge, maar de patiënten zitten vooral geconcentreerd in bepaalde regio’s. In twaalf ziekenhuizen in Brussel steeg de bezetting op intensieve zorg vorige week bijvoorbeeld al boven de 25 procent uit, waardoor de niet-dringende reguliere zorg daar uit noodzaak opnieuw moest worden uitgesteld.

Het HTSC blijft de situatie de komende dagen van nabij opvolgen. Op dit moment vergadert het orgaan ongeveer twee keer per week, maar de frequentie is erg afhankelijk van de evolutie van de situatie. Indien dat nodig is, zal er alsnog worden opgeschaald naar fase 1A, stelt een woordvoerster van de FOD. Bovendien blijft het Comité wel bij de vraag om vanaf komende zaterdag opnieuw opnames van coronapatiënten in het weekend te beginnen registreren. Dat werd een tijdje losgelaten om het personeel extra administratieve last te besparen, maar wordt nu dus toch weer ingevoerd.

Het Hospital Transport Surge Capacity Comité is een overlegorgaan met onder meer epidemioloog Erika Vlieghe en intensivist Geert Meyfroidt, onder het voorzitterschap van Marcel Van Der Auwera, diensthoofd bij de FOD Volksgezondheid. Het HTSC werd in maart vorig jaar opgericht om de overheid bij te staan bij de coördinatie van de coronacrisis.