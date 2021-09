Alison Van Uytvanck meteen onderuit op WTA-toernooi van Luxemburg

Alison Van Uytvanck (WTA 57) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde op het WTA-toernooi van Luxemburg (hard/235.238 dollar).

De Grimbergse verloor in twee sets van het Tsjechische vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 35). Het werd 6-2 en 6-3 na een uur en dertien minuten wedstrijd.

De 27-jarige Van Uytvanck had ook twee van de drie vorige ontmoetingen met de 22-jarige Vondrousova verloren.

In de achtste finales neemt Vondrousova het op tegen de Kroatische Jana Fett (WTA 227). Die zette in de eerste ronde in een duel tussen qualifiers de Russische Ekaterina Makarova (WTA 449) opzij met twee keer 6-3.

Later op de dag speelt Greet Minnen (WTA 78) in de eerste ronde tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 88).

Elise Mertens (WTA 16) is als tweede reekshoofd vrij in de zestiende finales. Zij opent tegen de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko (WTA 165) of de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 111).

In het dubbelspel komt Kimberley Zimmermann dinsdag in actie in de eerste ronde. Met de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe treft ze de Wit-Russische Lidziya Marozava en de Roemeense Andreea Mitu. Die vormen het vierde reekshoofd.