Titelverdedigster Anna van der Breggen ontbreekt op WK tijdrijden: “Fysiek kom ik niet aan mijn niveau”

“Ik had in Spanje gewoon niet de kracht om te volgen wanneer er hard gekoerst werd”, zei Van der Breggen onlangs na een teleurstellend optreden in de Challenge by La Vuelta. “Na de Olympische Spelen heb ik de trainingen weer opgepakt en in de GP de Plouay kon ik nog een behoorlijk niveau halen. Mentaal heb ik nog veel zin om een goed najaar te rijden. Ik heb in Spanje ook mijn best gedaan om er iets van te maken, maar fysiek kwam ik totaal niet aan mijn normale niveau.”

Van der Breggen verwacht wel mee te doen aan de wegwedstrijd. De tijdrit voor vrouwen is volgende week maandag (van Knokke-Heist naar Brugge over 30,3 km), de wegwedstrijd volgt vijf dagen later (van Antwerpen naar Leuven over 157,7 km).

Van der Breggen pakte vorig jaar in het Italiaanse Imola zowel de wereldtitel tijdrijden als de wereldtitel op de weg.