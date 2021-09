Parochie Oostham herdenkt coronaslachtoffers

De getuigenissen van Hamse inwoners waren bewonderenswaardig. Kris Biesemans zag als preventieadviseur de wereld veranderen, waarna hij zich ook inzette als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Eddy Landerloos raakte getroffen door het virus, maakte maar liefst zes hartstilstanden mee en lag vier weken lang in coma om er na een lange revalidatie toch weer te staan. Christel Jannes stond dan weer op de covidafdeling in het ziekenhuis tussen de longpatiënten, was telkens astronomisch verpakt aan het werk maar raakte toch zelf besmet. Maar ze maakte vooral veel schrijnende mee van mensen die zonder afscheid van ons heengingen. “Verpleegster zijn doe je met je handen, je verstand en vooral ook met je hart”, besloot Christel.