Grömme is springlevend in Opgrimbie

Zij verzorgden een matinee vol muziek, terwijl andere verenigingen voor de catering zorgden of instonden voor randanimatie. Zoals bijvoorbeeld de ouderraad van de Zonnewijzer, Samana en de Chiro Opgrimbie die oude volksspelen en een springkasteel presenteerden. Op de twee nieuw aangelegde petanquebanen werden de hele namiddag initiatielessen gegeven. Ook de eeuweling Harieke van Ties was weer van de partij. Dankzij de Reuzengilde Opgrimbie kon Harieke als de reus 'De Ellentrikker' deze gezellige dorpsbeleving gadeslaan en zelf bewonderd worden. Hij knikte tevreden naar zijn compagnon, de reus Rudolf Hectela, de oudste reus van Limburg die door de Reuzengilde geadopteerd is.Het mooie septemberzonnetje speelde natuurlijk een rol, maar het gevoel van tevredenheid om weer eens samen te genieten was tastbaar aanwezig. De hoop dat er start werd gegeven voor een weerkerend evenement dook natuurlijk op. Met 'De Graal van Grömme' en 'Grömme ontwaakt' genoot Opgrimbie van twee geslaagde organisaties die bevestigen dat 'Grömme' niet alleen ontwaakt, maar springlevend is.