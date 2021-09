Grenzen verleggen en spanning in GO! BS De Sprong!

De leerlingen hebben zich volledig kunnen uitleven in het zogenaamde sportbos: een groot avonturenpark met tal van avontuurlijke outdoor-activiteiten en dit onder begeleiding van ervaren monitoren. Maar wat hebben de kinderen nu allemaal gedaan in het befaamde bos? Op een professioneel aangelegd bmx-parcours en met een echte bmx hebben de kinderen leren bochten nemen, over bergjes rijden en tijdig remmen. En zo te zien waren er toch enkele talenten bij. In de speleobox zijn lenigheid en durf een grote troef geweest want de kinderen moesten een kronkelende weg afleggen in een netwerk van kleine opeenvolgende ruimtes. In en rond de speelburcht hebben de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten gaan. Klimmen, glijden, kruipen en slingeren zijn enkele van de mogelijkheden van deze burcht. Ook hebben ze op een uitdagend parcours op ongeveer een halve meter hoogte verschillende hindernissen moeten overschrijden zonder met de voeten op de grond te komen. De vloer is lava! Wie is het gelukt? Maar ook het paracommandoparcours zal nog lang nazinderen. Deze hinderpiste legden de kinderen af in een groep zodat ze elkaar konden helpen bij het klimmen over muren, het sluipen over wiebelbruggen en het springen van balken. Tot slot hebben ze ook nog kennisgemaakt met het verkeerspark. Niet enkel en alleen mochten ze fietsen of met een gocart rijden maar ze moesten dan ook nog eens rekening houden met de wegmarkeringen, de verkeersborden en echte stoplichten. Hier en daar is er toch een kleine botsing gebeurd.