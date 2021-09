Neos Maaseik proeft wijn uit eigen streek

"We kozen nu voor producten van eigen bodem en nodigden Eric Langie uit om ons samen met de nodige hapjes van Melk & Suiker een avondje te verwennen."Het wijngoed Alauda is gelegen op verschillende locaties in de Maasvallei. Er kunnen tot 2000 flessen per jaar geleverd worden, de kwaliteit primeert dan ook boven kwantiteit. "En die kwaliteit mochten wij proeven: te beginnen met de Maasparel Brut en bijhorende wrap met zalm, vervolgens een witte wijn met een knolseldersoepje, daarna een rode wijn met vleesplankje. Dan werd er een likeur geserveerd met knapkoek om te eindigen met een irish coffee en een assortiment van Melk & Suiker-koekjes.""Zoals altijd bij Neos Maaseik was het ook nu weer genieten van de activiteit, de proeverij in dit geval, en van elkaars gezelschap. En bij deze nogmaals hartelijk dank aan Eric Langie die met zijn vakkundige en interessante uiteenzetting ons wist te boeien, zelfs tot het einde. Ook een speciale dank aan An en Luc voor hun gastvrijheid en de uitstekende hapjes."