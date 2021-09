Michèle 30 keer op kamp

In Beverlo ging ze een eerste keer mee op kamp met de speelclub. Waarschijnlijk kreeg ze daar de chiromicrobe te pakken want vanaf dan zou ze onafgebroken betrokken blijven bij Chiro Elen.Eerst als lid, daarna als leidster en toen er een vacature kwam in de keuken, werd ze kookie. Meer dan 30 jaar zette ze zich met hart en ziel in voor de vereniging. Frietendag, Olé pistolé, opening van het chirojaar, ... niets was haar te veel.