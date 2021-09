Geen Team Jumbo-Visma, maar wel Mathieu van der Poel in Gooikse Pijl zondag

“Jammer, maar helaas. Bij Jumbo-Visma komen ze voor de Gooikse Pijl niet aan zes renners en daarom haakt de ploeg af. Dit wegens zieken, geblesseerden en een te druk programma. Op onze voorlopige deelnemerslijst prijkten onder andere de namen van Nathan Van Hooydonck, David Dekker, Pascal Eenhoorn en Timo Roosen. Gelukkig kreeg ik de bevestiging dat Mathieu van der Poel bij ons zal starten”, stelt Schets.

Mathieu van der Poel reed afgelopen zondag de Antwerp Port Epic en won die meteen. Het was zijn eerste koers na zijn val tijdens de olympische mountainbikewedstrijd. De Nederlander sukkelt nog steeds met de rug en daarom gaat men zijn programma richting het wereldkampioenschap aanpassen.

“De reactie die Mathieu heeft na zijn wederoptreden is misschien wel normaal. De handdoek richting het WK is zeker nog niet gegooid. Natuurlijk mist Mathieu van der Poel trainingskilometers en vooral wedstrijdkilometers in aanloop naar dat wereldkampioenschap maar we gaan dat niet compenseren door hem extra oefensessies op te leggen”, stelt ploegleider Christoph Roodhooft. “Wij willen meer kwaliteit steken in zijn trainingen. Bovendien passen we zijn wedstrijdprogramma aan. Over het Kampioenschap van Vlaanderen van vrijdag in Koolskamp wordt een kruis getrokken. Mathieu zal wel de twee daaropvolgende dagen in actie treden, namelijk zaterdag in de Primus Classic en zondag in de Gooikse Pijl.”