Tennissterren Naomi Osaka en Serena Williams stelen de show met opvallende outfits op Met Gala

Osaka droeg een jurk van Louis Vuitton met een print van ‘Koji’-vissen om haar Japanse afkomst te eren. Serena Williams droeg een bodysuit met daaroverheen een cape van Gucci.

Het Met Gala is een jaarlijks benefiet voor het Metropolitan Museum of Art in New York. Doorheen de jaren is het daarnaast ook meer en meer uitgegroeid tot dé gelegenheid voor sterren uit de showbizz om in de kijker te lopen met hun modieuze outfits.