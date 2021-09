‘Echte’ Tarzan (52) sterft aan kanker 9 jaar nadat hij bewoonde wereld ontdekt: “Moderne leven werd hem fataal”

Ho Van Lang (52) groeide op in de jungle zonder iets te kennen van de bewoonde wereld of zelfs zonder dat hij wist wat vrouwen waren. Zijn vader vluchtte 41 jaar geleden met de kleine Lang naar de jungle nadat hun huis werd gebombardeerd tijdens de Vietnamoorlog, en bleef daar tot 2012. Toen werden ze weer naar de beschaving geloodst door een familielid omdat de gezondheid van vader Ho snel achteruitging. Maar negen jaar nadat Lang de beschaving ontdekte, is hij overleden aan kanker. “Het ‘moderne’ leven werd de ‘echte’ Tarzan waarschijnlijk fataal”, aldus zijn vriend Alvaro Cerezo met wie Lang onlangs nog een week de jungle introk. “Hij leidde een opmerkelijk leven.”