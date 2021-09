Achtergrondzangeres van R. Kelly getuigt op proces: “Ik zag hem zangeres Aaliyah misbruiken toen ze nog maar 13 was”

Op het proces tegen R. Kelly, de Amerikaanse zanger die beschuldigd wordt van kindermisbruik, kwam maandag een van zijn voormalige achtergrondzangeressen aan het woord. De vrouw verklaarde niet alleen zelf te zijn aangerand door hem, maar zei ook dat ze gezien had hoe de zanger de toen dertienjarige zangeres Aaliyah misbruikte.

Angela (haar familienaam werd niet bekendgemaakt) was nog een tiener toen ze in 1991 seksueel misbruikt werd door R. Kelly, zo getuigde de vrouw maandag zelf op het proces tegen de r&b-zanger in New York. Daarnaast beweerde ze ook getuige te zijn geweest van hoe Kelly tussen 1992 en 1993 de toen dertienjarige Aaliyah misbruikte in zijn tourbus.

“Ik opende een deur van de bus en zag hem en Aaliyah in een seksuele situatie”, zo luidde het onder meer. “Het leek erop dat hij haar orale seks gaf. Ik zag Aaliyah met haar benen wijd liggen terwijl hij op zijn knieën voor haar zat. Ze zal toen dertien of veertien geweest zijn.”

Feest

Volgens Angela werd iedereen in de omgeving van de zanger opgedragen om “hem te beschermen”. “Dat werd meteen duidelijk gemaakt. We moesten hem te allen tijde beschermen en dat deden we ook. Kort nadat ik hem voor het eerst had ontmoet, werd ik uitgenodigd voor een feestje bij hem thuis. Ik moest naar een kamer komen en boven op hem gaan zitten terwijl andere meisjes in de kamer zich uitkleedden. Ik wist niet goed hoe ik daarmee moest omgaan, maar ik deed het om hem te plezieren. Ik was zo jong dat ik nog geen idee had hoe fout het was.”

Nieuwe meisjes

Volgens Angela had R. Kelly haar beloofd om haar te helpen met haar muzikale carrière “maar moest daar wel iets tegenover staan”. “Toen ik een van zijn vaste achtergrondzangeressen werd, werd ik verplicht om elke dag seks met hem te hebben. Hij stelde me voor de keuze: ofwel heb je seks met mij, ofwel breng je me nieuwe meisjes. Ik wilde graag zangeres blijven, dus ik deed wat hij me vroeg.”

Angela zou halverwege jaren 90 dan toch stoppen als achtergrondzangeres. Jarenlang kon ze niet praten over wat haar was overkomen. “Ik schaamde me, ik wilde niet dat iemand wist in welke situatie ik was beland”, zo verklaarde ze nog op het proces.

R. Kelly zelf heeft alle beschuldigingen van (kinder)misbruik altijd ontkend.