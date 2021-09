Plots gaat het overal over de coronapas: wat is het precies? Hoe krijg je er één?

De coronapas, het coronacertificaat of het Covid Safe Ticket. Drie verschillende benamingen voor hetzelfde ding: een document dat je voorlopig alleen nodig hebt om op reis te gaan of evenementen bij te wonen, maar dat binnenkort (hoogstwaarschijnlijk) veel breder ingezet zal worden. Maar hoe werkt het nu precies? Hoe kom je eraan? En wat kan je er allemaal al mee doen?

Wat is het Covid Safe Ticket (CST) en hoe kom je eraan?

Er bestaan eigenlijk drie soorten certificaten: een vaccinatiecertificaat (dat je kan verkrijgen als je volledig gevaccineerd bent tegen Covid-19), een testcertificaat (om te bewijzen dat je recent een negatieve PCR-test aflegde) en een herstelcertificaat (als je net hersteld bent van een besmetting).

Ze zijn alle drie gratis en moeten op dezelfde manier aangevraagd worden: via de CovidSafe-app of via overheidswebsites als MijnGezondheid.be en MijnBurgerprofiel.be. Je kan het document dan digitaal downloaden of op papier naar je thuisadres laten opsturen. Het papieren exemplaar is ook telefonisch aan te vragen via het nummer 078/78.78.50 (Vlaanderen) of 02/214.19.19 (Brussel). Let wel: wie een papieren exemplaar op zijn thuisadres wil ontvangen, moet daar een week op wachten.

Waar heb je het voor nodig?

Voorlopig alleen om naar het buitenland op reis te gaan of om een evenement bij te wonen, maar in de (nabije) toekomst zal het CST allicht voor meer zaken vereist zijn. In Brussel denken ze er bijvoorbeeld aan om vanaf 1 oktober de coronapas te verplichten voor een bezoek aan de horeca en de ziekenhuizen. Ook in Vlaanderen wordt erover nagedacht om de pas in te zetten voor bezoeken aan ziekenhuizen, woonzorgcentra, horeca, discotheken en sportclubs.

Kan je er overal mee naartoe reizen?

Neen. De coronapas is alleen geldig binnen de Europese Unie, al is de kans groot dat ook andere populaire vakantiebestemmingen het document accepteren. Voor je vertrek vraag je dat best nog even na.

Hoe lang moet ik erop wachten?

Hier zijn er verschillen tussen de drie soorten certificaten. Het vaccinatiecertificaat is beschikbaar de ochtend nadat je vaccinatiecentrum je gegevens heeft ingevoerd in de databank van Vaccinnet. Meestal gebeurt dat op de dag van je inenting zelf, al kan dat ook enkele dagen vertraging oplopen. Het document is wel pas geldig twee weken na je laatste inenting. Test- en herstelcertificaten zijn er sneller: anderhalf uur nadat het labo je testresultaten heeft ingevoerd in de databank van Sciensano. Normaal gezien loopt dat gelijk met het moment waarop je jouw testresultaat ontvangt.

Hoe lang is het geldig?

In het geval van het vaccinatiecertificaat is dat één jaar, gerekend vanaf de dag dat je volledig gevaccineerd bent, bij een testcertificaat is dat tot 72 uur na staalafname. Een herstelcertificaat is elf dagen na je positieve test geldig en blijft dat tot 180 dagen na de test.

