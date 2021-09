Club Brugge-aanwinst maakt indruk: eerste treffer voor Canada, enkele dagen later knappe winning goal in MLS

Dat belooft. Drie weken nadat Club Brugge Tajon Buchanan (22) voorstelde als nieuwe aankoop - de flankspeler sluit pas in januari 2022 aan - heeft de Canadees zijn marktwaarde nog wat de hoogte ingejaagd. Tijdens de voorbije interlandbreak scoorde Buchanan in de WK-kwalificatiematch tegen El Salvador (3-0) zijn eerste doelpunt voor de Canadese nationale ploeg. Eerder in de partij had hij ook al een assist gegeven voor een goal van ex-Gent-spits Jonathan David.

In afwachting van zijn overgang naar Brugge in januari van volgend jaar zit Buchanan nog bij zijn Amerikaanse club New England Revolution. Daar was hij dan weer in de nacht van zondag op maandag de held met de winnende goal tegen New York City. Vanop de rand van de zestien trapte de rechterflankspeler de bal knap in het verste zijnetje.

Voor Buchanan is het al de vierde competitiewedstrijd op rij waarin hij scoort. Zijn club New England Revolution wilde hem enkel in januari naar Club Brugge laten gaan omdat ze hopen dat hij hen naar de MLS-titel kan leiden. Op dit moment staat New England afgetekend eerste in de Eastern Conference, met veertien punten voorsprong op eerste achtervolger Nashville.

Bekijk hier de goal van Buchanan tegen New York City van afgelopen weekend:

Bekijk hier de goal en assist van Buchanan voor Canada tegen El Salvador in de WK-kwalificaties: