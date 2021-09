Geen Verratti of Di Maria tegen Club Brugge, supersterren Messi, Neymar en Mbappé wel in selectie PSG

Messi, Neymar, Mbappé. De écht grote namen tekenen present voor de allereerste opdracht van PSG in de Champions League, woensdagavond op het veld van Club Brugge. Het heeft er bovendien ook alle schijn van dat de supersterren voor de allereerste keer samen aan een match zullen beginnen, want aanvallende middenvelder Angel di Maria zit niet in de selectie die dinsdagochtend werd vrijgegeven.

De Argentijnse international is net zoals ploegmaat Idrissa Gueye geschorst voor hun rode kaarten tegen Manchester City in de halve finales van de Champions League vorig seizoen. Een andere opvallende afwezige is Europees kampioen Marco Verratti. De Italiaanse middenvelder moet omwille van een knieblessure verstek laten gaan.

Ook verdediger Sergio Ramos zal zeker nog niet spelen in de uitwedstrijd tegen Club Brugge. De voormalige kapitein van Real Madrid kwam afgelopen zomer transfervrij over naar Parijs, maar kwam sindsdien nog geen minuut in actie wegens een blessure. Hij ontbreekt in de selectie voor de match in Brugge en zou ten vroegste volgende week pas zijn debuut kunnen maken.

Door de schorsingen en blessures bij de Parijzenaars is er naast de gekende namen en internationals ook plek voor jonkies Bitshiabu (16), Alloh (19), Bitumazala (18) en Ebimbe (20) in de selectie.

De selectie van PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Paredes, Wijnaldum, Messi, Neymar, Mbappé, Navas, Bitshiabu, Alloh, Kehrer, Nuno Mendes, Bitumazala, Ebimbe, Herrera, Draxler, Icardi, Letellier.