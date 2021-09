Orchis neemt deel aan Publieksdag in Oostheuvel Lafelt

Tijdens deze dag konden de bezoekers via een buitenparcours kennismaken met o.a. de activiteiten en producten van de bakkerij en de creagroep, met zelfgekweekte tuinbouwproducten en met het compostdemopark.Ook was er kinderanimatie voorzien. Zo kon men bij de stand van Orchis een badge maken met een natuurtekening of werd een bijenquiz of rebus ingevuld. Alles om het belang van bijen en insecten voor onze voedselvoorziening in de kijker te stellen. Tevens ontdekten de bezoekers wat er nodig is in een bijenvriendelijke tuin.Geïnteresseerden werden geïnformeerd over het belang van het behoud en beheer van onze bermen, hoogstamboomgaarden en natuurgebieden voor de insecten.De volgende activiteit van Orchis (St.-Roekeswandeling) gaat door op zondag 19 september in Munsterbilzen. Vertrek om 14 uur op de parking Waaierplein, Waterstraat te Munsterbilzen.