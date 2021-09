Kempische Imkervereniging eert patroonheilige

De Educatieve bijenstand in de Heerstraat in Helchteren is de place to bee voor educatie en praktijkopleiding. Vanaf januari 2022 is er opnieuw een cursus voor beginnende imker(es). Schrijf je tijdig in. Voor het eerst zal de lessenreeks doorgaan onder het toeziende oog van de patroonheilige van de bijen en de imkers: Sint-Ambrosius.Op 22 augustus werd er immers een prachtig kastanjehoutenbeeld van kunstenaar Jan Laenen onthuld. Na enkele toespraken werd er bijgepraat bij een glaasje fris of cava. Dit onder het goedkeurend oog van Sint-Ambrosius. Van links naar rechts: voorzitter Julien Driesen, ondervoorzitter Jos Kerkhofs, burgemeester Alain Yzermans en dchepen Muhammet Oktay onthullen Sint-Ambrosius.(Tekst Albert Vandijck) (Foto Julien Driesen)