OPROEP. Ging jij al op werkvakantie?

Met de laptop naar een all-inhotel aan de Costa del Sol of ergens in een huisje in de natuur? De ‘workation’ is een van dé reistrends van dit najaar.

Nu thuiswerk steeds gebruikelijker wordt, zien werknemers in dat ze hun job vanuit alle hoeken van de wereld kunnen uitoefenen. De enige vereisten zijn een laptop en een goede internetverbinding. Zo kan je er even tussenuit zonder verlofdagen in te zetten. En daar spelen nu ook touroperators handig op in. Zo lanceerde TUI een jaar geleden al de ‘workation’ of werkvakantie.

