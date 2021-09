André Hazes haalt uit naar influencer die vriendin beschuldigt: “Hierin ga je echt te ver. Je obsessie slaat door”

André Hazes heeft publiekelijk uitgehaald naar Yvonne Coldeweijer, een influencer en presentatrice die ook bekendstaat als Alberta Verlinde. Zij had via Instagram het gerucht verspreid dat Sarah van Soelen, de vriendin van de Nederlandse zanger, naar Spanje was gereis om af te kicken van cocaïne. “Wat je nu doet, kan echt niet.”

De 34-jarige Yvonne Coldeweijer is in korte tijd een bekende naam geworden op YouTube en Instagram. Die populariteit heeft ze te danken aan haar eenvoudige werkwijze: ze vangt ergens een roddel op en deelt die vervolgens - voorzien van eigen commentaar - met haar volgers.

Dat deed ze ook maandagavond, toen ze het volgende schreef bij een foto van Sarah van Soelen die stond te wachten in de rij op de luchthaven. “Er gaan nu van meerdere kanten stevige geruchten rond dat Sarah vrijdag is vertrokken naar een afkickkliniek in Alicante (hier zat er vorig jaar ook vanwege haar cokeverslaving). Ik vrees dat dit een gebed is zonder einde, als je omgeving niet clean is en niet met je wil meestrijden.”

De familie van Van Soelen heeft intussen in de Nederlandse media gereageerd dat ze inderdaad naar Spanje is vertrokken, maar niet om af te kicken. “Ze zit daar om tot zichzelf te komen”, luidt het. “Ze leren haar hoe ze alle drukte moet managen, waar ze haar prioriteiten moet hebben en hoe ze bijvoorbeeld lelijke berichten moet negeren.” Volgens haar familie heeft ze al twee jaar geen drank of drugs aangeraakt.

André Hazes heeft zich zelf ook gemengd in de discussie. “Yvonne, ik vind alles prima wat je schrijft”, zo plaatste de Nederlandse zanger op Instagram. “Dat je mij aanpakt, moet je lekker zelf weten. Maar wat je nu doet, kan echt niet. Dat meisje is anderhalf jaar clean en dat is een heel zware tijd voor haar geweest. Als je je zou verdiepen in verslaafden en mensen die daaraan hebben gewerkt, dan zou je misschien weten dat je hier echt niet zomaar roddels over kan verspreiden. Hierin ga je echt te ver. Je obsessie voor mij/ons slaat echt door en ik vraag je vriendelijk om dit eraf te halen en één keer in je leven gewoon gezond verstand te gebruiken.” (mtm)